https://ria.ru/20250324/es-2006980515.html

ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов

ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов - РИА Новости, 24.03.2025

ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов

Евросоюз на фоне ареста мэра Стамбула призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов, заявил официальный... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:30:00+03:00

2025-03-24T15:30:00+03:00

2025-03-24T15:30:00+03:00

в мире

турция

стамбул

брюссель

экрем имамоглу

еврокомиссия

совет европы

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Евросоюз на фоне ареста мэра Стамбула призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов, заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. "Арест мэра Имамоглу ставит под вопрос приверженность Турции давней демократической традиции. Как член Совета Европы и кандидат в ЕС, Турция должна соблюдать демократические ценности. Права избранных деятелей и мирных демонстрантов должны соблюдаться в полной мере", - сказал представитель ЕК. При этом он не предоставил информацию о том, собирается ли Брюссель потенциально сокращать сотрудничество с Турцией из-за внутренней ситуации. "Мы не будем делать предположения", - указал представитель ЕК.

https://ria.ru/20250323/politsija-2006816941.html

https://ria.ru/20250324/turtsiya-2006898435.html

турция

стамбул

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, стамбул, брюссель, экрем имамоглу, еврокомиссия, совет европы, евросоюз