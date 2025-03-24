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ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов - РИА Новости, 24.03.2025
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15:30 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/es-2006980515.html
ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов
ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов - РИА Новости, 24.03.2025
ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов
Евросоюз на фоне ареста мэра Стамбула призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов, заявил официальный... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:30:00+03:00
2025-03-24T15:30:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Евросоюз на фоне ареста мэра Стамбула призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов, заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. "Арест мэра Имамоглу ставит под вопрос приверженность Турции давней демократической традиции. Как член Совета Европы и кандидат в ЕС, Турция должна соблюдать демократические ценности. Права избранных деятелей и мирных демонстрантов должны соблюдаться в полной мере", - сказал представитель ЕК. При этом он не предоставил информацию о том, собирается ли Брюссель потенциально сокращать сотрудничество с Турцией из-за внутренней ситуации. "Мы не будем делать предположения", - указал представитель ЕК.
https://ria.ru/20250323/politsija-2006816941.html
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в мире, турция, стамбул, брюссель, экрем имамоглу, еврокомиссия, совет европы, евросоюз
В мире, Турция, Стамбул, Брюссель, Экрем Имамоглу, Еврокомиссия, Совет Европы, Евросоюз
ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов

Мерсье: Евросоюз призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Евросоюз на фоне ареста мэра Стамбула призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов, заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
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"Арест мэра Имамоглу ставит под вопрос приверженность Турции давней демократической традиции. Как член Совета Европы и кандидат в ЕС, Турция должна соблюдать демократические ценности. Права избранных деятелей и мирных демонстрантов должны соблюдаться в полной мере", - сказал представитель ЕК.
При этом он не предоставил информацию о том, собирается ли Брюссель потенциально сокращать сотрудничество с Турцией из-за внутренней ситуации. "Мы не будем делать предположения", - указал представитель ЕК.
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