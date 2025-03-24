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Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
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12:38 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/er-rijad-2006918381.html
Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде
Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде
Информация об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:38:00+03:00
2025-03-24T12:38:00+03:00
политика
россия
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григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Информация об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Информация по итогам этих контактов (переговоров в Эр-Рияде - ред.) будет незамедлительно доложена главе государства", - сказал Песков журналистам. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде

Песков: Путину доложат об итогах контактов России и США в Эр-Рияде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где идут переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где идут переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где идут переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Информация об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информация по итогам этих контактов (переговоров в Эр-Рияде - ред.) будет незамедлительно доложена главе государства", - сказал Песков журналистам.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде
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ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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