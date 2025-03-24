https://ria.ru/20250324/er-rijad-2006918381.html

Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде

Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Путину доложат об итогах переговоров в Эр-Рияде

Информация об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:38:00+03:00

2025-03-24T12:38:00+03:00

2025-03-24T12:38:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006890427_0:0:1010:569_1920x0_80_0_0_81c12d5f0c1a270d54cd4d18dc669192.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Информация об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Информация по итогам этих контактов (переговоров в Эр-Рияде - ред.) будет незамедлительно доложена главе государства", - сказал Песков журналистам. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250218/peskov-2000019178.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)