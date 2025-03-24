https://ria.ru/20250324/eks-posol-2006948156.html

В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки

В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки - РИА Новости, 24.03.2025

В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки

Демократической партии США необходимо проведение срочного съезда для переосмысления политической повестки, считает бывший посол США в Японии и экс-мэр Чикаго... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:12:00+03:00

2025-03-24T14:12:00+03:00

2025-03-24T14:12:00+03:00

в мире

сша

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илон маск

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Демократической партии США необходимо проведение срочного съезда для переосмысления политической повестки, считает бывший посол США в Японии и экс-мэр Чикаго Рам Эмануэль. Ранее американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень поддержки демократов, заявил, что Демократическая партия США "умирает". "Рам Эмануэль... заявил нам, что его партии (Демократической - ред.) необходимо провести срочный съезд мэров и губернаторов, чтобы переосмыслить позицию и приоритеты партии", - пишет портал Axios. По мнению Эмануэля, демократы сфокусировали внимание не на благополучии американского народа, а на наборе культурных проблем США, в том числе изменении климата, абортах, воукизме и DEI-инициативах. Хотя он и считает эти вопросы важными, они потребляют слишком много энергии партии, которая со временем сузила базу своей поддержки до исключительно либеральных избирателей, заявил бывший посол.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003463655.html

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в мире, сша, япония, чикаго, илон маск