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В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки
В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки - РИА Новости, 24.03.2025
В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки
Демократической партии США необходимо проведение срочного съезда для переосмысления политической повестки, считает бывший посол США в Японии и экс-мэр Чикаго... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:12:00+03:00
2025-03-24T14:12:00+03:00
2025-03-24T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Демократической партии США необходимо проведение срочного съезда для переосмысления политической повестки, считает бывший посол США в Японии и экс-мэр Чикаго Рам Эмануэль. Ранее американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень поддержки демократов, заявил, что Демократическая партия США "умирает". "Рам Эмануэль... заявил нам, что его партии (Демократической - ред.) необходимо провести срочный съезд мэров и губернаторов, чтобы переосмыслить позицию и приоритеты партии", - пишет портал Axios. По мнению Эмануэля, демократы сфокусировали внимание не на благополучии американского народа, а на наборе культурных проблем США, в том числе изменении климата, абортах, воукизме и DEI-инициативах. Хотя он и считает эти вопросы важными, они потребляют слишком много энергии партии, которая со временем сузила базу своей поддержки до исключительно либеральных избирателей, заявил бывший посол.
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в мире, сша, япония, чикаго, илон маск
В мире, США, Япония, Чикаго, Илон Маск
В Демпартии США призвали провести съезд для переосмысления повестки
Эмануэль: Демпартии США необходим срочный съезд для обсуждения повестки
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Демократической партии США необходимо проведение срочного съезда для переосмысления политической повестки, считает бывший посол США в Японии и экс-мэр Чикаго Рам Эмануэль.
Ранее американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск
, комментируя результаты опроса, показавшего низкий уровень поддержки демократов, заявил, что Демократическая партия США
"умирает".
"Рам Эмануэль... заявил нам, что его партии (Демократической - ред.) необходимо провести срочный съезд мэров и губернаторов, чтобы переосмыслить позицию и приоритеты партии", - пишет портал Axios.
По мнению Эмануэля, демократы сфокусировали внимание не на благополучии американского народа, а на наборе культурных проблем США, в том числе изменении климата, абортах, воукизме и DEI-инициативах. Хотя он и считает эти вопросы важными, они потребляют слишком много энергии партии, которая со временем сузила базу своей поддержки до исключительно либеральных избирателей, заявил бывший посол.