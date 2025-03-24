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Ефимов: в семи округах Москвы в ходе КРТ возведут жилые дома и соцобъекты - РИА Новости, 24.03.2025
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10:12 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/efimov-2006608793.html
Ефимов: в семи округах Москвы в ходе КРТ возведут жилые дома и соцобъекты
Ефимов: в семи округах Москвы в ходе КРТ возведут жилые дома и соцобъекты - РИА Новости, 24.03.2025
Ефимов: в семи округах Москвы в ходе КРТ возведут жилые дома и соцобъекты
В семи округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участки площадью 227 гектаров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:12:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В семи округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участки площадью 227 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Среди участков, где будут проводить редевелопмент, есть несколько промзон – "Соколиная Гора", "Котляково", "Черемушки", "Автомоторная", "Магистральные улицы", "Алтуфьевское шоссе", "Теплый Стан", "Силикатные улицы" и "Боткинский проезд"."В 2024 году одобрены проекты планировки территорий для 13 площадок в рамках программы КРТ. На месте бывших промзон и участков с устаревшими объектами возведут 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь создадут благоустроенные жилые районы, деловые и промышленные комплексы, а также озеленят территории. В результате город сможет получить 45,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На этих территориях планируется построить 3,5 миллиона "квадратов" жилья, 2,2 миллиона "квадратов" займут предприятия и общественно-деловые объекты. Речь идет о школах, детсадах, пяти спорткомплексах и поликлинике для взрослых и детей.Например, на участке промзоны "Алтуфьевское шоссе" площадью около 29 гектаров возведут жилой квартал, образовательное учреждение, физкультурно-оздоровительный центр, промышленные и технопарки, магазины и заведения общепита.Всего в Москве на данный момент по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта КРТ площадью 4,2 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в семи округах Москвы в ходе КРТ возведут жилые дома и соцобъекты

Ефимов: в семи округах Москвы реорганизуют участки в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В семи округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участки площадью 227 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Среди участков, где будут проводить редевелопмент, есть несколько промзон – "Соколиная Гора", "Котляково", "Черемушки", "Автомоторная", "Магистральные улицы", "Алтуфьевское шоссе", "Теплый Стан", "Силикатные улицы" и "Боткинский проезд".
«
"В 2024 году одобрены проекты планировки территорий для 13 площадок в рамках программы КРТ. На месте бывших промзон и участков с устаревшими объектами возведут 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь создадут благоустроенные жилые районы, деловые и промышленные комплексы, а также озеленят территории. В результате город сможет получить 45,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На этих территориях планируется построить 3,5 миллиона "квадратов" жилья, 2,2 миллиона "квадратов" займут предприятия и общественно-деловые объекты. Речь идет о школах, детсадах, пяти спорткомплексах и поликлинике для взрослых и детей.
Например, на участке промзоны "Алтуфьевское шоссе" площадью около 29 гектаров возведут жилой квартал, образовательное учреждение, физкультурно-оздоровительный центр, промышленные и технопарки, магазины и заведения общепита.
Всего в Москве на данный момент по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта КРТ площадью 4,2 тысячи гектаров.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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