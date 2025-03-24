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В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом

В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025

В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом

Шестнадцать пострадавших в результате ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы, ещё 13 взрослых осматриваются врачами, семь детей... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:56:00+03:00

2025-03-24T12:56:00+03:00

2025-03-24T12:58:00+03:00

происшествия

симферополь

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алексей кузнецов

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших в результате ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы, ещё 13 взрослых осматриваются врачами, семь детей получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения.Кузнецов добавил, что еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия, семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно. Шесть человек погибли, подчеркнул он.

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Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T12:56 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, республика крым, видео, алексей кузнецов, россия