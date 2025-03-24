https://ria.ru/20250324/dtp-2006923701.html
В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом
В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025
В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом
Шестнадцать пострадавших в результате ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы, ещё 13 взрослых осматриваются врачами, семь детей... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:56:00+03:00
2025-03-24T12:56:00+03:00
2025-03-24T12:58:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
алексей кузнецов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006902901_0:32:2207:1273_1920x0_80_0_0_c73f91212ed03c5c574930d9119c577f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших в результате ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы, ещё 13 взрослых осматриваются врачами, семь детей получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения.Кузнецов добавил, что еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия, семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно. Шесть человек погибли, подчеркнул он.
симферополь
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006902901_403:0:2143:1305_1920x0_80_0_0_bbc4297559a47e6233a59c0de64c994f.jpg
Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T12:56
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым, видео, алексей кузнецов, россия
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Алексей Кузнецов, Россия
В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших в результате ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы, ещё 13 взрослых осматриваются врачами, семь детей получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2025-03-24T12:56
true
PT0M48S
В больницы в Симферополе доставили 16 пострадавших в ДТП с автобусом
В Симферополе госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком