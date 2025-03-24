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В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП - РИА Новости, 24.03.2025
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10:41 24.03.2025 (обновлено: 11:35 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dtp-2006890242.html
В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП
В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП - РИА Новости, 24.03.2025
В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП
Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РИА Новости, 24.03.2025
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происшествия
россия
республика крым
симферополь
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РФ по Республике Крым Ольга Постнова в эфире телеканала "Россия 24". По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13. "В настоящее время на месте массового дорожного происшествия в рамках расследования уголовного дела работают опытные следователи и следователи криминалисты Крыма: проводится осмотр тел погибших, работем с потерпевшими. Назначена соответствующая техническая экспертиза автобуса и большегруза, изымается документация по их предрейсовому осмотру и прохождению", - сказала Постнова. По ее словам, следователи составляют схему ДТП, чтобы установить виновника происшествия.
россия
республика крым
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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
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происшествия, россия, республика крым, симферополь, видео
Происшествия, Россия, Республика Крым, Симферополь
В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РФ по Республике Крым Ольга Постнова в эфире телеканала "Россия 24".
2025-03-24T10:41
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В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП

В Крыму назначили экспертизу техсостояния попавших в ДТП автобуса и большегруза

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РФ по Республике Крым Ольга Постнова в эфире телеканала "Россия 24".
По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13.
"В настоящее время на месте массового дорожного происшествия в рамках расследования уголовного дела работают опытные следователи и следователи криминалисты Крыма: проводится осмотр тел погибших, работем с потерпевшими. Назначена соответствующая техническая экспертиза автобуса и большегруза, изымается документация по их предрейсовому осмотру и прохождению", - сказала Постнова.
По ее словам, следователи составляют схему ДТП, чтобы установить виновника происшествия.
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСимферополь
 
 
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