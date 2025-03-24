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В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП

В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП - РИА Новости, 24.03.2025

В Крыму изымают документы по автобусу, попавшему в ДТП

Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РИА Новости, 24.03.2025

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происшествия

россия

республика крым

симферополь

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Назначена экспертиза техсостояния автобуса и большегруза, попавших в ДТП в Крыму, изымаются документы по предрейсовому осмотру, сообщила старший помощник ГСУ СУ РФ по Республике Крым Ольга Постнова в эфире телеканала "Россия 24". По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13. "В настоящее время на месте массового дорожного происшествия в рамках расследования уголовного дела работают опытные следователи и следователи криминалисты Крыма: проводится осмотр тел погибших, работем с потерпевшими. Назначена соответствующая техническая экспертиза автобуса и большегруза, изымается документация по их предрейсовому осмотру и прохождению", - сказала Постнова. По ее словам, следователи составляют схему ДТП, чтобы установить виновника происшествия.

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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв. 2025-03-24T10:41 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика крым, симферополь, видео