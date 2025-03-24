https://ria.ru/20250324/dtp-2006889336.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21 - РИА Новости, 24.03.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21
Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:38:00+03:00
2025-03-24T10:38:00+03:00
2025-03-24T11:45:00+03:00
происшествия
республика крым
дтп
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, в ДТП в Симферопольском районе с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля пострадали 27 человек, шесть из них погибли", - сказал собеседник агентства.автобуса.
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T10:38
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым, дтп, видео
Происшествия, Республика Крым, ДТП
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2025-03-24T10:38
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PT0M48S
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму выросло до 21 человека