https://ria.ru/20250324/dtp-2006889336.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21 - РИА Новости, 24.03.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21

Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:38:00+03:00

2025-03-24T10:38:00+03:00

2025-03-24T11:45:00+03:00

происшествия

республика крым

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006902923_0:0:2179:1226_1920x0_80_0_0_2cedb74628c23f02f909b1bb5aacb078.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, в ДТП в Симферопольском районе с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля пострадали 27 человек, шесть из них погибли", - сказал собеседник агентства.автобуса.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T10:38 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, дтп, видео