Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 24.03.2025 (обновлено: 10:31 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dtp-2006886768.html
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:30:00+03:00
2025-03-24T10:31:00+03:00
происшествия
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006886186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e55852a7a0605d8f4ebebedc37fc257.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13. "Сотрудниками Госавтоинспекции водитель рейсового автобуса освидетельствован на месте происшествия. Установлено, что водитель трезв", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006868014.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
2025-03-24T10:30
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006886186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c483533796c6fdd76034241f2c58871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем

МВД: водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв

Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13.
"Сотрудниками Госавтоинспекции водитель рейсового автобуса освидетельствован на месте происшествия. Установлено, что водитель трезв", - говорится в сообщении.
Кадры с места ДТП в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом
Вчера, 09:39
 
ПроисшествияСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала