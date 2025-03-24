https://ria.ru/20250324/dtp-2006886768.html
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:30:00+03:00
2025-03-24T10:30:00+03:00
2025-03-24T10:31:00+03:00
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13. "Сотрудниками Госавтоинспекции водитель рейсового автобуса освидетельствован на месте происшествия. Установлено, что водитель трезв", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006868014.html
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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
2025-03-24T10:30
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем
МВД: водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв