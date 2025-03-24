https://ria.ru/20250324/dtp-2006886768.html

Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем

Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025

Появились подробности о водителе автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 24.03.2025

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происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, был трезв, сообщает пресс-служба МВД Крыма. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13. "Сотрудниками Госавтоинспекции водитель рейсового автобуса освидетельствован на месте происшествия. Установлено, что водитель трезв", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006868014.html

симферополь

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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв. 2025-03-24T10:30 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь