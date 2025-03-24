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Появились подробности ДТП под Симферополем, где погибли пять человек - РИА Новости, 24.03.2025
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09:34 24.03.2025 (обновлено: 09:48 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dtp-2006867138.html
Появились подробности ДТП под Симферополем, где погибли пять человек
Появились подробности ДТП под Симферополем, где погибли пять человек - РИА Новости, 24.03.2025
Появились подробности ДТП под Симферополем, где погибли пять человек
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:34:00+03:00
2025-03-24T09:48:00+03:00
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство, сообщает пресс-служба МВД Крыма.ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в понедельник под Симферополем. По данным МЧС РФ, всего в автобусе находились 32 человека. Предварительно, пятеро погибли, 13 пострадали."По предварительным данным, около 07.30 на автодороге Евпатория-Симферополь вблизи с. Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса КАВЗ, 1963 года рождения, двигаясь по маршруту "Аркадьевка-Симферополь" в направлении Симферополя, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006864641.html
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Появились подробности ДТП под Симферополем, где погибли пять человек

МВД: водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, наехал на стоящее ТС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в понедельник под Симферополем. По данным МЧС РФ, всего в автобусе находились 32 человека. Предварительно, пятеро погибли, 13 пострадали.
"По предварительным данным, около 07.30 на автодороге Евпатория-Симферополь вблизи с. Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса КАВЗ, 1963 года рождения, двигаясь по маршруту "Аркадьевка-Симферополь" в направлении Симферополя, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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