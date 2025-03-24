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МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
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09:07 24.03.2025 (обновлено: 09:38 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dtp-2006864641.html
МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму
МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму
Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:07:00+03:00
2025-03-24T09:38:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России"На участке трассы Симферополь – Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, пострадали 18 человек, из них 5 человек погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели МЧС провели деблокацию пострадавших и оказали им первую помощь. К ликвидации последствий ДТП привлечены 25 человек и девять единиц техники."Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет", - отметил представитель ведомства.
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россия
республика крым
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму

МЧС: в ДТП с автобусом и фурой в Крыму пять человек погибли и 13 пострадали

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России
"На участке трассы СимферопольЕвпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, пострадали 18 человек, из них 5 человек погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели МЧС провели деблокацию пострадавших и оказали им первую помощь. К ликвидации последствий ДТП привлечены 25 человек и девять единиц техники.
"Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет", - отметил представитель ведомства.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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