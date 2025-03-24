https://ria.ru/20250324/dtp-2006864641.html

МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму

МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025

МЧС уточнило данные по пострадавшим в ДТП в Крыму

Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:07:00+03:00

2025-03-24T09:07:00+03:00

2025-03-24T09:38:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пять человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля в Крыму, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России"На участке трассы Симферополь – Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, пострадали 18 человек, из них 5 человек погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели МЧС провели деблокацию пострадавших и оказали им первую помощь. К ликвидации последствий ДТП привлечены 25 человек и девять единиц техники."Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

россия

республика крым

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Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T09:07 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым