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Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/dialog-2006981742.html
Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене
Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене - РИА Новости, 24.03.2025
Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене
Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:34:00+03:00
2025-03-24T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
америка
джо байден
стив уиткофф
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла", - сказала она.По словам Брюс, диалог между государствами и руководствами стран необходим. "То, что мы делаем с Россией, Украиной (по - ред.) войне - это говорим с обеими сторонами", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, россия, сша, америка, джо байден, стив уиткофф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Америка, Джо Байден, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене

Госдеп назвал отсутствие диалога между РФ и США в течение 3 лет бессмысленным

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
"Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
18 марта, 22:15
По словам Брюс, диалог между государствами и руководствами стран необходим.
"То, что мы делаем с Россией, Украиной (по - ред.) войне - это говорим с обеими сторонами", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШААмерикаДжо БайденСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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