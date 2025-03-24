https://ria.ru/20250324/dialog-2006981742.html

Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене

Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене - РИА Новости, 24.03.2025

Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене

Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:34:00+03:00

2025-03-24T15:34:00+03:00

2025-03-24T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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джо байден

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла", - сказала она.По словам Брюс, диалог между государствами и руководствами стран необходим. "То, что мы делаем с Россией, Украиной (по - ред.) войне - это говорим с обеими сторонами", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, америка, джо байден, стив уиткофф, владимир путин