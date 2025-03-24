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Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене
Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене - РИА Новости, 24.03.2025
Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене
Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:34:00+03:00
2025-03-24T15:34:00+03:00
2025-03-24T15:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла", - сказала она.По словам Брюс, диалог между государствами и руководствами стран необходим. "То, что мы делаем с Россией, Украиной (по - ред.) войне - это говорим с обеими сторонами", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Госдеп прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США при Байдене
Госдеп назвал отсутствие диалога между РФ и США в течение 3 лет бессмысленным