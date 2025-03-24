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В Ленинградской области двое детей потушили Вечный огонь - РИА Новости, 24.03.2025
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17:54 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html
В Ленинградской области двое детей потушили Вечный огонь
В Ленинградской области двое детей потушили Вечный огонь - РИА Новости, 24.03.2025
В Ленинградской области двое детей потушили Вечный огонь
Двое детей потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в городе Кингисеппе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:54:00+03:00
2025-03-24T17:54:00+03:00
происшествия
россия
кингисепп
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Двое детей потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в городе Кингисеппе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о реабилитации нацизма и халатности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 23 марта 2025 года двое несовершеннолетних потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в городе Кингисеппе. Также в рамках следствия, добавляют в пресс-службе ведомства, действиям лиц, в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий, будет дана правовая оценка по вопросу наличия в их действиях квалифицирующих признаков халатности.
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происшествия, россия, кингисепп, ленинградская область
Происшествия, Россия, Кингисепп, Ленинградская область
В Ленинградской области двое детей потушили Вечный огонь

Двое детей потушили Вечный огонь в Кингисеппе, возбуждено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Двое детей потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в городе Кингисеппе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о реабилитации нацизма и халатности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 23 марта 2025 года двое несовершеннолетних потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в городе Кингисеппе. Также в рамках следствия, добавляют в пресс-службе ведомства, действиям лиц, в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий, будет дана правовая оценка по вопросу наличия в их действиях квалифицирующих признаков халатности.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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ПроисшествияРоссияКингисеппЛенинградская область
 
 
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