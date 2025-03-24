https://ria.ru/20250324/desantniki-2007046374.html

Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области

Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области - РИА Новости, 24.03.2025

Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области

Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:21:00+03:00

2025-03-24T19:21:00+03:00

2025-03-24T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мар - РИА Новости. Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Видео снято корреспондентом РИА Новости на окраине недавно освобожденного населенного пункта Свердликово в Курской области. На кадрах видно, что из-за большого размера и тяжести креста его поднимали пятеро военных. Об освобождении населенного пункта Свердликово в Курской области министерство обороны РФ сообщило в понедельник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Восстановление православного креста на границе Курской области Восстановление православного креста на границе Курской области 2025-03-24T19:21 true PT0M26S

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)