https://ria.ru/20250324/desantniki-2007046374.html
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области - РИА Новости, 24.03.2025
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области
Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:21:00+03:00
2025-03-24T19:21:00+03:00
2025-03-24T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мар - РИА Новости. Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Видео снято корреспондентом РИА Новости на окраине недавно освобожденного населенного пункта Свердликово в Курской области. На кадрах видно, что из-за большого размера и тяжести креста его поднимали пятеро военных. Об освобождении населенного пункта Свердликово в Курской области министерство обороны РФ сообщило в понедельник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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Восстановление православного креста на границе Курской области
Восстановление православного креста на границе Курской области
2025-03-24T19:21
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РИА Новости
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области
Российские десантники подняли и установили повреждённый в Курской области крест