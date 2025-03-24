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Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/desantniki-2007046374.html
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области - РИА Новости, 24.03.2025
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области
Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:21:00+03:00
2025-03-24T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мар - РИА Новости. Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Видео снято корреспондентом РИА Новости на окраине недавно освобожденного населенного пункта Свердликово в Курской области. На кадрах видно, что из-за большого размера и тяжести креста его поднимали пятеро военных. Об освобождении населенного пункта Свердликово в Курской области министерство обороны РФ сообщило в понедельник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
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96
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Восстановление православного креста на границе Курской области
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники подняли упавший крест на границе Курской области

Российские десантники подняли и установили повреждённый в Курской области крест

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 мар - РИА Новости. Российские десантники подняли и установили железный православный крест, повреждённый в ходе боев на границе Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Видео снято корреспондентом РИА Новости на окраине недавно освобожденного населенного пункта Свердликово в Курской области. На кадрах видно, что из-за большого размера и тяжести креста его поднимали пятеро военных.
Об освобождении населенного пункта Свердликово в Курской области министерство обороны РФ сообщило в понедельник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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