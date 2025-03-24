Жена Вэнса вместе с делегацией посетит Гренландию
Делегация США с женой вице-президента Вэнса в четверг посетит Гренландию
© AP Photo / Julia NikhinsonУша Вэнс
© AP Photo / Julia Nikhinson
Уша Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров, следует из официального заявления офиса Второй леди США.
Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"
7 января, 05:13
"В четверг... Вторая леди Уша Вэнс отправится Гренландию с сыном и делегацией США, чтобы посетить исторические места, узнать о гренландском наследии и поприсутствовать на ... национальных гренландских гонках на санях с собачьей упряжкой", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, визит делегации пройдет с четверга по субботу.
По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.