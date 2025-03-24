https://ria.ru/20250324/defolt-2006948901.html

Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США

Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США - РИА Новости, 24.03.2025

Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США

Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:15:00+03:00

2025-03-24T14:15:00+03:00

2025-03-24T15:48:00+03:00

экономика

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). Госдолг США по состоянию на 24 марта достиг отметки в 36,22 триллиона долларов, свидетельствуют данные с сайта казначейства страны. "Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра в понедельник. Аналитики центра уточняют, что на дату дня Х повлияет, прежде всего, доход, который государство получит после сбора налогов в апреле. По данным центра, несмотря на то, что доходы от налогов вряд ли будут сильно отличаться от ожиданий, есть вероятность, что риск дня Х может появиться уже в начале июня. По данным центра, на прогнозы дефолта могут также повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, доход от новых пошлин на импортные товары, изменения конгрессом и департаментом государственной эффективности (DOGE) сроков запланированных трат. В заявлении центра подчеркивается, что неопределенность по поводу того, когда американские законодатели предпримут действия по потолку госдолга, приведет к большей экономической нестабильности в США. "Законодатели не могут себе позволить откладывать действия по потолку госдолга. У конгресса много работы в 2025 году, но основным приоритетом в данный момент должно быть решение вопроса госдолга до дня Х. История показала, что даже приближение даты Х может привести к волатильности рынка, повышению стоимости кредитов и снижению уверенности в налогово-бюджетной стабильности США", - приводятся в релизе слова директора по экономической политике центра Шая Акабаса.

https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html

https://ria.ru/20241228/ssha-1991776496.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, в мире