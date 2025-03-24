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Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США
Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США - РИА Новости, 24.03.2025
Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США
Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:15:00+03:00
2025-03-24T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). Госдолг США по состоянию на 24 марта достиг отметки в 36,22 триллиона долларов, свидетельствуют данные с сайта казначейства страны. "Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра в понедельник. Аналитики центра уточняют, что на дату дня Х повлияет, прежде всего, доход, который государство получит после сбора налогов в апреле. По данным центра, несмотря на то, что доходы от налогов вряд ли будут сильно отличаться от ожиданий, есть вероятность, что риск дня Х может появиться уже в начале июня. По данным центра, на прогнозы дефолта могут также повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, доход от новых пошлин на импортные товары, изменения конгрессом и департаментом государственной эффективности (DOGE) сроков запланированных трат. В заявлении центра подчеркивается, что неопределенность по поводу того, когда американские законодатели предпримут действия по потолку госдолга, приведет к большей экономической нестабильности в США. "Законодатели не могут себе позволить откладывать действия по потолку госдолга. У конгресса много работы в 2025 году, но основным приоритетом в данный момент должно быть решение вопроса госдолга до дня Х. История показала, что даже приближение даты Х может привести к волатильности рынка, повышению стоимости кредитов и снижению уверенности в налогово-бюджетной стабильности США", - приводятся в релизе слова директора по экономической политике центра Шая Акабаса.
https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html
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экономика, сша, в мире
Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США
Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
Госдолг США
по состоянию на 24 марта достиг отметки в 36,22 триллиона долларов, свидетельствуют данные с сайта казначейства страны.
"Двухпартийный политический центр прогнозирует, что день Х, предположительный период, когда министерство финансов США не сможет выполнять свои обязательства полноценно и в срок, наступит между серединой июля и началом октября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра в понедельник.
Аналитики центра уточняют, что на дату дня Х повлияет, прежде всего, доход, который государство получит после сбора налогов в апреле. По данным центра, несмотря на то, что доходы от налогов вряд ли будут сильно отличаться от ожиданий, есть вероятность, что риск дня Х может появиться уже в начале июня.
По данным центра, на прогнозы дефолта могут также повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, доход от новых пошлин на импортные товары, изменения конгрессом и департаментом государственной эффективности (DOGE) сроков запланированных трат. В заявлении центра подчеркивается, что неопределенность по поводу того, когда американские законодатели предпримут действия по потолку госдолга, приведет к большей экономической нестабильности в США.
"Законодатели не могут себе позволить откладывать действия по потолку госдолга. У конгресса много работы в 2025 году, но основным приоритетом в данный момент должно быть решение вопроса госдолга до дня Х. История показала, что даже приближение даты Х может привести к волатильности рынка, повышению стоимости кредитов и снижению уверенности в налогово-бюджетной стабильности США", - приводятся в релизе слова директора по экономической политике центра Шая Акабаса.