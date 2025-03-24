https://ria.ru/20250324/danija-2006944708.html

Дания усилила безопасность Гренландии перед визитом делегации из США

Дания усилила безопасность Гренландии перед визитом делегации из США - РИА Новости, 24.03.2025

Дания усилила безопасность Гренландии перед визитом делегации из США

Дания усиливает безопасность Гренландии перед визитом на остров делегации из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, отправив туда... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:01:00+03:00

2025-03-24T14:01:00+03:00

2025-03-24T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дания усиливает безопасность Гренландии перед визитом на остров делегации из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, отправив туда дополнительных сотрудников полиции и служебных собак, сообщает гренландская радиостанция KNR. Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации. "(В Гренландии - ред.) приземлился самолёт, на борту которого находились около 60 датских полицейских и три служебных собаки... Приземлились два американских самолёта Hercules. Около 60 полицейских прилетели сюда, поскольку супруга вице-президента США прибудет в Гренландию с визитом с четверга по субботу", - говорится в сообщении. Согласно радиостанции, прибывшие на остров сотрудники полиции будут оказывать помощь местной полиции. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250320/grenlandiya-2006235254.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006908393.html

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