https://ria.ru/20250324/dagestan-2007027979.html

Детей жительницы Дагестана, избившей дочь, могут отправить в приемную семью

Детей жительницы Дагестана, избившей дочь, могут отправить в приемную семью - РИА Новости, 24.03.2025

Детей жительницы Дагестана, избившей дочь, могут отправить в приемную семью

Многодетная жительница дагестанского Каспийска, ставшая фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, находится в больнице, рассматривается... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:00:00+03:00

2025-03-24T18:00:00+03:00

2025-03-24T18:00:00+03:00

происшествия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 24 мар - РИА Новости. Многодетная жительница дагестанского Каспийска, ставшая фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, находится в больнице, рассматривается вопрос об определении четверых ее детей в приемную семью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. В пятницу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Каспийска по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила 3-летнюю дочь, ребенка госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. В понедельник в минздраве республики сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии. "Женщина на восьмом месяце беременности, госпитализирована в больницу. У нее уже есть четверо детей, рассматривается вопрос об их определении в приемную семью", - сказал собеседник агентства. Старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила РИА Новости, что женщина проживала с четырьмя детьми и гражданским мужем в съемной квартире. "Ситуация на контроле в прокуратуре Каспийска, во взаимодействии с органами профилактики решается вопрос о дальнейшей судьбе детей", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240809/dagestan-1965215460.html

каспийск

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происшествия, каспийск