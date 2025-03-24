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В Британии размещать мигрантов в отелях будут еще годами, пишет Times - РИА Новости, 24.03.2025
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12:24 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/britanija-2006915821.html
В Британии размещать мигрантов в отелях будут еще годами, пишет Times
В Британии размещать мигрантов в отелях будут еще годами, пишет Times - РИА Новости, 24.03.2025
В Британии размещать мигрантов в отелях будут еще годами, пишет Times
Размещение в отелях прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов продлится еще годами, сообщает издание Times со ссылкой на документ, подготовленный... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:24:00+03:00
2025-03-24T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Размещение в отелях прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов продлится еще годами, сообщает издание Times со ссылкой на документ, подготовленный британским Бюро по оптимальному использованию денежных средств (OVfM). "Мигранты еще годами будут жить в гостиницах и другом временном жилье", - пишет газета. Согласно документу, фактор "глобальной нестабильности" неизбежно приведет к притоку мигрантов в Великобританию в будущем, из-за чего сохранится спрос на временное жилье. При этом правительственные планы по строительству 1,5 миллионов домов в Англии к 2029, как ожидается, позволят снизить долю отелей в жилье для просителей убежища, сказано в статье. Кроме того, власти планируют найти альтернативу соглашениям с компаниями Serco, Clearsprings Ready Homes и Mears для поиска жилья мигрантам. Контракты, оцениваемые в 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, были заключены в 2019 году. В документе OVfM говорится, что компании получили за последние годы рекордную прибыль, что привело к обвинениям в спекуляции. В долгосрочной перспективе власти рассматривают "соглашения с гораздо более пристальным вниманием к управлению расходами и эффективностью работы", пишет издание со ссылкой на правительственный источник. Согласно данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), размещение мигранта в отеле обходится в 145 фунтов стерлингов за ночь. Более 38 тысяч мигрантов проживают в отелях, что обходится МВД страны в 5,5 миллионов фунтов стерлингов ежедневно, уточняется в статье. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.
https://ria.ru/20250322/london-2006713818.html
https://ria.ru/20250219/britaniya-2000328313.html
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в мире, жилье, великобритания, англия, ла-манш
В мире, Жилье, Великобритания, Англия, Ла-Манш
В Британии размещать мигрантов в отелях будут еще годами, пишет Times

Times: размещение нелегальных мигрантов в отелях в Британии продлится еще годами

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Размещение в отелях прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов продлится еще годами, сообщает издание Times со ссылкой на документ, подготовленный британским Бюро по оптимальному использованию денежных средств (OVfM).
"Мигранты еще годами будут жить в гостиницах и другом временном жилье", - пишет газета.
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Согласно документу, фактор "глобальной нестабильности" неизбежно приведет к притоку мигрантов в Великобританию в будущем, из-за чего сохранится спрос на временное жилье. При этом правительственные планы по строительству 1,5 миллионов домов в Англии к 2029, как ожидается, позволят снизить долю отелей в жилье для просителей убежища, сказано в статье.
Кроме того, власти планируют найти альтернативу соглашениям с компаниями Serco, Clearsprings Ready Homes и Mears для поиска жилья мигрантам. Контракты, оцениваемые в 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, были заключены в 2019 году. В документе OVfM говорится, что компании получили за последние годы рекордную прибыль, что привело к обвинениям в спекуляции. В долгосрочной перспективе власти рассматривают "соглашения с гораздо более пристальным вниманием к управлению расходами и эффективностью работы", пишет издание со ссылкой на правительственный источник.
Согласно данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), размещение мигранта в отеле обходится в 145 фунтов стерлингов за ночь. Более 38 тысяч мигрантов проживают в отелях, что обходится МВД страны в 5,5 миллионов фунтов стерлингов ежедневно, уточняется в статье.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.
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