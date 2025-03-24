Рейтинг@Mail.ru
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/bolshinstvo-2006963076.html
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2025
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником в случае нападения на королевство, свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:48:00+03:00
2025-03-24T14:48:00+03:00
швеция
сша
россия
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником в случае нападения на королевство, свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter.По данным опроса, 44% респондентов сомневаются в том, что США окажут военную помощь Швеции в случае "нападения со стороны России", 35% опрошенных рассчитывали бы на помощь со стороны США, а 21% респондентов не определились с ответом. По данным опроса издания, поддержка членства Швеции в НАТО сохраняется, несмотря на "недоверие к самому сильному члену альянса". Порядка 60% шведов относятся к членству НАТО положительно, около 20% - отрицательно. "Большинство заявили, что президентство (Дональда - ред.) Трампа не повлияло на их отношение к НАТО или даже сделало его более позитивным", - пишет издание. Согласно опросу, 56% респондентов поддерживают дальнейшее увеличение военных расходов, 30% считают нынешние траты на военные нужды достаточными. Опрос проводился компанией Ipsos по заказу Dagens Nyheter с 4 по 16 марта среди 1438 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250117/piraty-1994053497.html
https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html
швеция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, сша, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Швеция, США, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос

Dagens Nyheter: большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником в случае нападения на королевство, свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter.
По данным опроса, 44% респондентов сомневаются в том, что США окажут военную помощь Швеции в случае "нападения со стороны России", 35% опрошенных рассчитывали бы на помощь со стороны США, а 21% респондентов не определились с ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Пираты XXI века: "русская угроза" вышла на новый уровень
17 января, 08:00
По данным опроса издания, поддержка членства Швеции в НАТО сохраняется, несмотря на "недоверие к самому сильному члену альянса". Порядка 60% шведов относятся к членству НАТО положительно, около 20% - отрицательно.
"Большинство заявили, что президентство (Дональда - ред.) Трампа не повлияло на их отношение к НАТО или даже сделало его более позитивным", - пишет издание.
Согласно опросу, 56% респондентов поддерживают дальнейшее увеличение военных расходов, 30% считают нынешние траты на военные нужды достаточными.
Опрос проводился компанией Ipsos по заказу Dagens Nyheter с 4 по 16 марта среди 1438 человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Швеция готовится". СМИ рассказали о дерзком плане НАТО против России
16 января, 11:32
 
ШвецияСШАРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала