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Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2025
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником в случае нападения на королевство, свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:48:00+03:00
2025-03-24T14:48:00+03:00
2025-03-24T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником в случае нападения на королевство, свидетельствуют результаты опроса газеты Dagens Nyheter.По данным опроса, 44% респондентов сомневаются в том, что США окажут военную помощь Швеции в случае "нападения со стороны России", 35% опрошенных рассчитывали бы на помощь со стороны США, а 21% респондентов не определились с ответом. По данным опроса издания, поддержка членства Швеции в НАТО сохраняется, несмотря на "недоверие к самому сильному члену альянса". Порядка 60% шведов относятся к членству НАТО положительно, около 20% - отрицательно. "Большинство заявили, что президентство (Дональда - ред.) Трампа не повлияло на их отношение к НАТО или даже сделало его более позитивным", - пишет издание. Согласно опросу, 56% респондентов поддерживают дальнейшее увеличение военных расходов, 30% считают нынешние траты на военные нужды достаточными. Опрос проводился компанией Ipsos по заказу Dagens Nyheter с 4 по 16 марта среди 1438 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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швеция, сша, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Швеция, США, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником, показал опрос
Dagens Nyheter: большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником