https://ria.ru/20250324/bloger-2007003173.html

В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове

В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове - РИА Новости, 24.03.2025

В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове

Тульская полиция проводит проверку по факту появления видео, в котором треш-блогер разбивает бутылку об голову девушки в прямом эфире, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:44:00+03:00

2025-03-24T16:44:00+03:00

2025-03-24T16:48:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Тульская полиция проводит проверку по факту появления видео, в котором треш-блогер разбивает бутылку об голову девушки в прямом эфире, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. Видео, на котором мужчина берет бутылку и бьет ею по голове рядом сидящей девушки, появилось в Telegram-канале "Тула Жесть". Сообщество утверждает, что мужчина – треш-стример из Тулы, а все действие происходит в прямом эфире. "Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернет-пространства была выявлена публикация в одном из телеграм-каналов, где мужчина наносит удар женщине бутылкой по голове. В настоящее время устанавливается автор видеоматериалов и лица, которые фигурируют в записях. Полицейскими по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Тульской области.

https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000287735.html

тула

тульская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)