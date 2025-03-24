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В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове - РИА Новости, 24.03.2025
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16:44 24.03.2025 (обновлено: 16:48 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/bloger-2007003173.html
В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове
В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове - РИА Новости, 24.03.2025
В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове
Тульская полиция проводит проверку по факту появления видео, в котором треш-блогер разбивает бутылку об голову девушки в прямом эфире, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:44:00+03:00
2025-03-24T16:48:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Тульская полиция проводит проверку по факту появления видео, в котором треш-блогер разбивает бутылку об голову девушки в прямом эфире, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. Видео, на котором мужчина берет бутылку и бьет ею по голове рядом сидящей девушки, появилось в Telegram-канале "Тула Жесть". Сообщество утверждает, что мужчина – треш-стример из Тулы, а все действие происходит в прямом эфире. "Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернет-пространства была выявлена публикация в одном из телеграм-каналов, где мужчина наносит удар женщине бутылкой по голове. В настоящее время устанавливается автор видеоматериалов и лица, которые фигурируют в записях. Полицейскими по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Тульской области.
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тула
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происшествия, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тула, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туле проверят блогера из-за видео, где он бьет бутылкой девушку по голове

МВД проверит видео с разбивающим бутылку о голову девушки треш-стримером в Туле

© Полиция Тульской области/TelegramКадр видео, на котором мужчина бьет по голове девушку
Кадр видео, на котором мужчина бьет по голове девушку - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Полиция Тульской области/Telegram
Кадр видео, на котором мужчина бьет по голове девушку
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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Тульская полиция проводит проверку по факту появления видео, в котором треш-блогер разбивает бутылку об голову девушки в прямом эфире, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Видео, на котором мужчина берет бутылку и бьет ею по голове рядом сидящей девушки, появилось в Telegram-канале "Тула Жесть". Сообщество утверждает, что мужчина – треш-стример из Тулы, а все действие происходит в прямом эфире.
"Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернет-пространства была выявлена публикация в одном из телеграм-каналов, где мужчина наносит удар женщине бутылкой по голове. В настоящее время устанавливается автор видеоматериалов и лица, которые фигурируют в записях. Полицейскими по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Тульской области.
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ПроисшествияТулаТульская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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