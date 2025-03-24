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В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург" - РИА Новости, 24.03.2025
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10:09 24.03.2025 (обновлено: 10:12 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/biryukov-2006879150.html
В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург"
В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург" - РИА Новости, 24.03.2025
В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции стадиона "Металлург" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:09:00+03:00
2025-03-24T10:12:00+03:00
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции стадиона "Металлург" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Николая Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в настоящее время на территории завершены демонтажные работы, ведется ремонт старых и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Параллельно делают дорожки и систему подогрева универсального поля, где можно будет играть в футбол и регби. "На месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест. В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов. На месте старого футбольного поля запланировано устройство игровой арены с подогревом, вокруг нее проложим восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны - дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции", - добавил Бирюков. По его словам, в центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что у входа на территорию с восточной стороны сделают рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха. "На стадионе смонтируют новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, реорганизуют парковочное пространство, заменят плиточное и асфальтобетонное покрытия, проведут дополнительное озеленение", - подчеркнул Бирюков.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург"

Бирюков: в центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург"

© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроект реконструкции стадиона "Металлург" в Москве
Проект реконструкции стадиона Металлург в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проект реконструкции стадиона "Металлург" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции стадиона "Металлург" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Николая Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что в настоящее время на территории завершены демонтажные работы, ведется ремонт старых и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Параллельно делают дорожки и систему подогрева универсального поля, где можно будет играть в футбол и регби.
"На месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест. В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов. На месте старого футбольного поля запланировано устройство игровой арены с подогревом, вокруг нее проложим восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны - дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции", - добавил Бирюков.
По его словам, в центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что у входа на территорию с восточной стороны сделают рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха.
"На стадионе смонтируют новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, реорганизуют парковочное пространство, заменят плиточное и асфальтобетонное покрытия, проведут дополнительное озеленение", - подчеркнул Бирюков.
 
Петр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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