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В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург"

В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург" - РИА Новости, 24.03.2025

В центре Москвы стартовала реконструкция стадиона "Металлург"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции стадиона "Металлург" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:09:00+03:00

2025-03-24T10:09:00+03:00

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции стадиона "Металлург" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Николая Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в настоящее время на территории завершены демонтажные работы, ведется ремонт старых и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Параллельно делают дорожки и систему подогрева универсального поля, где можно будет играть в футбол и регби. "На месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест. В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов. На месте старого футбольного поля запланировано устройство игровой арены с подогревом, вокруг нее проложим восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны - дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции", - добавил Бирюков. По его словам, в центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что у входа на территорию с восточной стороны сделают рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха. "На стадионе смонтируют новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, реорганизуют парковочное пространство, заменят плиточное и асфальтобетонное покрытия, проведут дополнительное озеленение", - подчеркнул Бирюков.

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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва