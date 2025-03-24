https://ria.ru/20250324/biometrija-2006869725.html

Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты

Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты - РИА Новости, 24.03.2025

Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты

Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты или продления срока работы действующей, регистрацию прошли граждане более 100 государств, но РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:53:00+03:00

2025-03-24T09:53:00+03:00

2025-03-24T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты или продления срока работы действующей, регистрацию прошли граждане более 100 государств, но 80% пришлось на жителей стран ближнего зарубежья, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь могут приобретать сим-карты только при посещении офиса оператора связи, а один человек может зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Также для заключения договора требуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Кроме того, для иностранцев обязательно включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука). Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. "Более двухсот тысяч иностранных граждан зарегистрировались в Единой биометрической системе с начала 2025 года, чтобы оформить новую сим-карту или продлить срок действия уже выпущенной сим-карты. В числе прошедших регистрацию граждане более 100 стран – от Австралии до Японии. При этом порядка 80% регистраций иностранцев приходится на жителей стран ближнего зарубежья", - сказали в ЦБТ. Там же отметили, что это количество регистраций существенно превышает значения аналогичного периода прошлого года. Для того, чтобы зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе, иностранцам не нужно произносить последовательность цифр на русском языке - система фиксирует образец голоса независимо от языка пользователя. "Сейчас ведется работа над упрощением пользовательского пути. В частности, оформить СНИЛС, создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и зарегистрировать биометрию можно будет в рамках одного посещения центра обслуживания. Это позволит ускорить процесс оформления сим-карт иностранными гражданами", - добавили в ЦБТ.

https://ria.ru/20241201/biometriya-1986676566.html

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технологии, россия, австралия, япония