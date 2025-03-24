https://ria.ru/20250324/bia-2006950935.html

BIA Technologies: Будущее диагностики систем 1С - в применении ИИ

BIA Technologies: Будущее диагностики систем 1С - в применении ИИ - РИА Новости, 24.03.2025

BIA Technologies: Будущее диагностики систем 1С - в применении ИИ

erid: F7NfYUJCUneRHUkAPCqi РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:20:00+03:00

2025-03-24T14:20:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneRHUkAPCqi МОСКВА, 24 мар - Пресс-служба BIA Technologies. Будущее диагностики систем 1С лежит в применении искусственного интеллекта. Такое мнение высказали 74% участников вебинара "Производительность систем 1С", который провели эксперты ИТ-компании BIA Technologies. Из них 48% считают, что ИИ будет применяться для анализа аномалий и предиктивного обслуживания. Еще 17% полагают, что в ближайшие годы выявлению причин блокировок и замедления информационных систем будут способствовать ассистенты разработчика на основе ИИ, которые дают подсказки для проверки кода. На встрече, которая прошла 18 марта, эксперты ИТ-компании поделились практическими кейсами мониторинга работы высоконагруженных 1С-систем, разобрали несколько примеров и продемонстрировали работу системы диагностики PerfDog (18+). Вебинар объединил более 500 участников, среди которых ИТ-директора, руководители 1C подразделений, DevOps – инженеры и администраторы 1С. "Чтобы системы 1С работали стабильно и быстро, важно не просто следить за их состоянием в режиме онлайн, но и делать профилактическую диагностику всей инфраструктуры. Это позволяет выявлять узкие места — причины конфликтов блокировок, перегрузку процессоров, ресурсоемкие запросы – прежде, чем они окажут влияние на бизнес. Инвестиции в диагностику быстро окупаются за счет снижения простоев, предотвращения аварий и оптимизации работы системы. В результате снижается нагрузка на ИТ-команду, а бизнес не теряет время и деньги", – отмечают эксперты BIA Technologies. Недавно ИТ-компания представила обновленную версию PerfDog. Ключевым изменением сервиса стало появление функции анализа журнала регистрации 1С, которая дополняет работу с технологическим журналом и дает администраторам и разработчикам больше возможностей для контроля и оптимизации 1С-систем. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы