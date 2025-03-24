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"Дернуть рубильник". СМИ раскрыли уязвимость Европы - РИА Новости, 24.03.2025
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15:07 24.03.2025 (обновлено: 17:13 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html
"Дернуть рубильник". СМИ раскрыли уязвимость Европы
"Дернуть рубильник". СМИ раскрыли уязвимость Европы - РИА Новости, 24.03.2025
"Дернуть рубильник". СМИ раскрыли уязвимость Европы
Европейская оборона находится в критической зависимости от США, пишет портал UnHerd. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:07:00+03:00
2025-03-24T17:13:00+03:00
в мире
сша
европа
германия
дональд трамп
нато
lockheed martin
пит хегсет
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейская оборона находится в критической зависимости от США, пишет портал UnHerd."По условиям контракта с Германией американцы смогут прекратить поставки самолетов и их обслуживание в любое время по соображениям национальной безопасности, стоит только президенту принять соответствующее решение. Среди европейских чиновников ходят слухи, что американцы смогут дернуть "рубильник" и одним махом удаленно отключить все самолеты, если их сумасбродный президент сочтет это нужным", — говорится в материале.По мнению автора, даже привлечение инвестиций не избавит ЕС от американской зависимости, "потребуются десятилетия, чтобы залатать огромную брешь в оборонных технологиях". В качестве примера такой зависимости приводится истребитель F-35 — американская разработка компании Lockheed Martin с участием восьми государств используется в 14 странах НАТО.В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну — партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по финансированию обороны.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html
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в мире, сша, европа, германия, дональд трамп, нато, lockheed martin , пит хегсет, евросоюз
В мире, США, Европа, Германия, Дональд Трамп, НАТО, Lockheed Martin , Пит Хегсет, Евросоюз
"Дернуть рубильник". СМИ раскрыли уязвимость Европы

UnHerd: европейская оборона попала в критическую зависимость от США

© AP Photo / Virginia MayoМужчина возле флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина возле флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина возле флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейская оборона находится в критической зависимости от США, пишет портал UnHerd.
"По условиям контракта с Германией американцы смогут прекратить поставки самолетов и их обслуживание в любое время по соображениям национальной безопасности, стоит только президенту принять соответствующее решение. Среди европейских чиновников ходят слухи, что американцы смогут дернуть "рубильник" и одним махом удаленно отключить все самолеты, если их сумасбродный президент сочтет это нужным", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Вчера, 08:00
По мнению автора, даже привлечение инвестиций не избавит ЕС от американской зависимости, "потребуются десятилетия, чтобы залатать огромную брешь в оборонных технологиях". В качестве примера такой зависимости приводится истребитель F-35 — американская разработка компании Lockheed Martin с участием восьми государств используется в 14 странах НАТО.
В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну — партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по финансированию обороны.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАЕвропаГерманияДональд ТрампНАТОLockheed MartinПит ХегсетЕвросоюз
 
 
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