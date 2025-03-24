"Дернуть рубильник". СМИ раскрыли уязвимость Европы
UnHerd: европейская оборона попала в критическую зависимость от США
© AP Photo / Virginia MayoМужчина возле флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина возле флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейская оборона находится в критической зависимости от США, пишет портал UnHerd.
"По условиям контракта с Германией американцы смогут прекратить поставки самолетов и их обслуживание в любое время по соображениям национальной безопасности, стоит только президенту принять соответствующее решение. Среди европейских чиновников ходят слухи, что американцы смогут дернуть "рубильник" и одним махом удаленно отключить все самолеты, если их сумасбродный президент сочтет это нужным", — говорится в материале.
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По мнению автора, даже привлечение инвестиций не избавит ЕС от американской зависимости, "потребуются десятилетия, чтобы залатать огромную брешь в оборонных технологиях". В качестве примера такой зависимости приводится истребитель F-35 — американская разработка компании Lockheed Martin с участием восьми государств используется в 14 странах НАТО.
В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну — партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по финансированию обороны.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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