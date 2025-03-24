https://ria.ru/20250324/bespilotniki-2006939093.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.03.2025

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:43:00+03:00

2025-03-24T13:43:00+03:00

2025-03-24T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать четвертого марта около 11.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф