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В Белоруссии проводят проверку боевой готовности вооруженных сил - РИА Новости, 24.03.2025
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14:31 24.03.2025 (обновлено: 15:26 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/belorussiya-2006956905.html
В Белоруссии проводят проверку боевой готовности вооруженных сил
В Белоруссии проводят проверку боевой готовности вооруженных сил - РИА Новости, 24.03.2025
В Белоруссии проводят проверку боевой готовности вооруженных сил
В Белоруссии в понедельник начата проверка боевой готовности вооруженных сил с участием авиации, сообщает пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:31:00+03:00
2025-03-24T15:26:00+03:00
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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. В Белоруссии в понедельник начата проверка боевой готовности вооруженных сил с участием авиации, сообщает пресс-служба минобороны республики."Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил", - сообщает ведомство в Telegram-канале.Отмечается, что в дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения."Для создания обстановки приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БЛА, а также авиации", - сообщает минобороны.В пресс-службе отметили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.Пресс-служба приводит комментарий первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Игоря Демиденко, который сообщил, что проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств."Необходимо отметить, что в ходе проверки будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применению воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применение беспилотных летательных аппаратов и защита от них", - отметил он. Кроме того, по словам Демиденко, в ходе проверки будет обращено внимание на профессиональную подготовку командного состава, способного управлять своими подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач."После проверки будет проведен тщательный анализ, его результаты будут учтены при подготовке вооруженных сил", - подчеркнул он.
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белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, В мире, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии проводят проверку боевой готовности вооруженных сил

В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил с участием авиации

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 вооруженных сил Белоруссии
Вертолет Ми-8 вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолет Ми-8 вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. В Белоруссии в понедельник начата проверка боевой готовности вооруженных сил с участием авиации, сообщает пресс-служба минобороны республики.
"Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
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Отмечается, что в дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.
"Для создания обстановки приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БЛА, а также авиации", - сообщает минобороны.
В пресс-службе отметили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
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Пресс-служба приводит комментарий первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Игоря Демиденко, который сообщил, что проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств.
"Необходимо отметить, что в ходе проверки будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применению воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применение беспилотных летательных аппаратов и защита от них", - отметил он. Кроме того, по словам Демиденко, в ходе проверки будет обращено внимание на профессиональную подготовку командного состава, способного управлять своими подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач.
"После проверки будет проведен тщательный анализ, его результаты будут учтены при подготовке вооруженных сил", - подчеркнул он.
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