Глава МИД Израиля указал Каллас на рост антисемитизма в Европе
Глава МИД Израиля Саар заявил о росте антисемитизма в Европе
Города мира. Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе совместных мероприятий с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас указал на рост антисемитизма в Европе и призвал европейские правительства бороться с этим вызовом.
"Мы живем в то время, когда древнее желание уничтожить еврейский народ стало сильнее. Оно стало планом действий для наших врагов. Мы живем в период, когда антисемитизм снова расцвел и распространился по всему миру. Антисемитизм принес огромные страдания миру, особенно в прошлом столетии. Но после 7 октября 2023 года он тревожно усилился в Европе... Всплеск антисемитизма по всей Европе должен стать тревожным сигналом для правительств, лидеров и гражданского общества", - заявил Саар в ходе совместного посещения мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.
Министр подчеркнул, что Израиль является страной, которая больше других подвергается нападкам, а также раскритиковал попытки некоторых государств лишить еврейское государство права на самооборону посредством инициирования судебных процессов.
"Холокост произошел, потому что у еврейского народа не было никого, кто мог бы его защитить. Сегодня у нас есть сильное еврейское государство, которое сражается с нашими врагами. Но антисемитизм сейчас бушует по всему европейскому континенту. Европа, на чьей земле произошел Холокост, обязана бороться с антисемитизмом с непоколебимой решимостью", - отметил Саар.