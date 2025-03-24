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Анохин: поддержан проект постройки объектов водоснабжения Смоленщины - РИА Новости, 24.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:42 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/anokhin-2007059168.html
Анохин: поддержан проект постройки объектов водоснабжения Смоленщины
Анохин: поддержан проект постройки объектов водоснабжения Смоленщины - РИА Новости, 24.03.2025
Анохин: поддержан проект постройки объектов водоснабжения Смоленщины
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал строительство и реконструкцию... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:42:00+03:00
2025-03-24T20:42:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал строительство и реконструкцию комплекса объектов водоснабжения в деревне Ивонино Дорогобужского района, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Вопрос рассмотрели на расширенном заседании комитета под руководством председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко с участием первого заместителя председателя верхней палаты парламента, секретаря генерального совета "Единой России" Владимира Якушева, сенаторов, представителей федеральных органов власти. "Проект предполагает строительство станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и реконструкцию действующих водопроводных сетей. Это улучшит качество водоснабжения более чем для 6000 жителей Дорогобужа", — написал Анохин в своем телеграм-канале. По словам губернатора, на заседании подняли тему об успехах, достигнутых в жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2023-2024 годах в области при поддержке президента Владимира Путина и правительства России реализовали свыше 220 проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры ЖКХ. В прошлом году заменили более 200 лифтов, это почти на 40% больше, чем за предыдущие девять лет. Анохин подчеркнул, что это никак не сказалось на тарифах для жителей, так как региональное правительство софинансировало обновление лифтового оборудования.
https://ria.ru/20250324/anokhin-2006948041.html
https://ria.ru/20250324/svo-2006944560.html
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: поддержан проект постройки объектов водоснабжения Смоленщины

Комитет СФ поддержал постройку и ремонт объектов водоснабжения Смоленщины

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал строительство и реконструкцию комплекса объектов водоснабжения в деревне Ивонино Дорогобужского района, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Вопрос рассмотрели на расширенном заседании комитета под руководством председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко с участием первого заместителя председателя верхней палаты парламента, секретаря генерального совета "Единой России" Владимира Якушева, сенаторов, представителей федеральных органов власти.
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"Проект предполагает строительство станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и реконструкцию действующих водопроводных сетей. Это улучшит качество водоснабжения более чем для 6000 жителей Дорогобужа", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, на заседании подняли тему об успехах, достигнутых в жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2023-2024 годах в области при поддержке президента Владимира Путина и правительства России реализовали свыше 220 проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры ЖКХ. В прошлом году заменили более 200 лифтов, это почти на 40% больше, чем за предыдущие девять лет.
Анохин подчеркнул, что это никак не сказалось на тарифах для жителей, так как региональное правительство софинансировало обновление лифтового оборудования.
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Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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