https://ria.ru/20250324/anokhin-2006948041.html
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации - РИА Новости, 24.03.2025
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации
В Совете Федерации с понедельника начнутся Дни Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:12:00+03:00
2025-03-24T14:12:00+03:00
2025-03-24T14:12:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Совете Федерации с понедельника начнутся Дни Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава области отметил, что социально-экономический потенциал и планы развития региона детально обсудят с членами профильных комитетов верхней палаты парламента. Результатом станет доклад, который Анохин представит сенаторам на "Часе субъекта РФ" 27 марта. "Это будет центральное событие Дней Смоленской области в Совете Федерации. Верхней палате парламента предстоит принять решения по предложенным нашей командой проектам, направленным на улучшение жизни смолян", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Также в Совете Федерации будет работать выставка, в рамках которой расскажут об историческом и культурном наследии Смоленской области, а также о достижениях региона в основных отраслях.
https://ria.ru/20250324/svo-2006944560.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации
Анохин: Дни Смоленской области начнут работу в Совете Федерации с понедельника
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Совете Федерации с понедельника начнутся Дни Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава области отметил, что социально-экономический потенциал и планы развития региона детально обсудят с членами профильных комитетов верхней палаты парламента. Результатом станет доклад, который Анохин представит сенаторам на "Часе субъекта РФ" 27 марта.
"Это будет центральное событие Дней Смоленской области в Совете Федерации. Верхней палате парламента предстоит принять решения по предложенным нашей командой проектам, направленным на улучшение жизни смолян", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Также в Совете Федерации будет работать выставка, в рамках которой расскажут об историческом и культурном наследии Смоленской области, а также о достижениях региона в основных отраслях.