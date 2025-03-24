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Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации - РИА Новости, 24.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:12 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/anokhin-2006948041.html
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации - РИА Новости, 24.03.2025
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации
В Совете Федерации с понедельника начнутся Дни Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:12:00+03:00
2025-03-24T14:12:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Совете Федерации с понедельника начнутся Дни Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава области отметил, что социально-экономический потенциал и планы развития региона детально обсудят с членами профильных комитетов верхней палаты парламента. Результатом станет доклад, который Анохин представит сенаторам на "Часе субъекта РФ" 27 марта. "Это будет центральное событие Дней Смоленской области в Совете Федерации. Верхней палате парламента предстоит принять решения по предложенным нашей командой проектам, направленным на улучшение жизни смолян", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Также в Совете Федерации будет работать выставка, в рамках которой расскажут об историческом и культурном наследии Смоленской области, а также о достижениях региона в основных отраслях.
https://ria.ru/20250324/svo-2006944560.html
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: Дни Смоленской области начнутся в Совете Федерации

Анохин: Дни Смоленской области начнут работу в Совете Федерации с понедельника

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Совете Федерации с понедельника начнутся Дни Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава области отметил, что социально-экономический потенциал и планы развития региона детально обсудят с членами профильных комитетов верхней палаты парламента. Результатом станет доклад, который Анохин представит сенаторам на "Часе субъекта РФ" 27 марта.
"Это будет центральное событие Дней Смоленской области в Совете Федерации. Верхней палате парламента предстоит принять решения по предложенным нашей командой проектам, направленным на улучшение жизни смолян", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Также в Совете Федерации будет работать выставка, в рамках которой расскажут об историческом и культурном наследии Смоленской области, а также о достижениях региона в основных отраслях.
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Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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