https://ria.ru/20250324/ankara-2006995218.html

Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана

Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана - РИА Новости, 24.03.2025

Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы входе участников акций протеста в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:25:00+03:00

2025-03-24T16:25:00+03:00

2025-03-24T17:08:00+03:00

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы входе участников акций протеста в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в резиденцию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана."Утверждение о том, что "демонстранты вошли в президентский комплекс", касающееся некоторых изображений, размещенных на израильских пропагандистских аккаунтах, не соответствует действительности. Установлено, что данные снимки были сделаны во время демонстраций в университетском городке в Анкаре", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции."Никакой ситуации, когда демонстранты входят в президентский комплекс, не существует. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационный контент, направленный против мира и стабильности нашей страны", - говорится в заявлении.Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250324/es-2006980515.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, стамбул