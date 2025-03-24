Рейтинг@Mail.ru
Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 24.03.2025 (обновлено: 17:08 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ankara-2006995218.html
Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана
Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана - РИА Новости, 24.03.2025
Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы входе участников акций протеста в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:25:00+03:00
2025-03-24T17:08:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006326872_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aa3b1de1bba7ca0ed71da6a9c8d8af2f.jpg
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы входе участников акций протеста в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в резиденцию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана."Утверждение о том, что "демонстранты вошли в президентский комплекс", касающееся некоторых изображений, размещенных на израильских пропагандистских аккаунтах, не соответствует действительности. Установлено, что данные снимки были сделаны во время демонстраций в университетском городке в Анкаре", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции."Никакой ситуации, когда демонстранты входят в президентский комплекс, не существует. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационный контент, направленный против мира и стабильности нашей страны", - говорится в заявлении.Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только конституционный суд.
https://ria.ru/20250324/es-2006980515.html
турция
анкара (провинция)
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006326872_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_638596642692bf587867b7b3969e9df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, стамбул
В мире, Турция, Анкара (провинция), Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Стамбул
Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана

Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию президента

© AP Photo / Ali UnalПротестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу у штаб-квартиры Народно-республиканской партии в Анкаре
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу у штаб-квартиры Народно-республиканской партии в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Ali Unal
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу у штаб-квартиры Народно-республиканской партии в Анкаре
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы входе участников акций протеста в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в резиденцию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Утверждение о том, что "демонстранты вошли в президентский комплекс", касающееся некоторых изображений, размещенных на израильских пропагандистских аккаунтах, не соответствует действительности. Установлено, что данные снимки были сделаны во время демонстраций в университетском городке в Анкаре", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ЕС призвал Турцию соблюдать права избранных политиков и демонстрантов
Вчера, 15:30
"Никакой ситуации, когда демонстранты входят в президентский комплекс, не существует. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационный контент, направленный против мира и стабильности нашей страны", - говорится в заявлении.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© Getty Images / Chris McGrath

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

Акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: полиция во время акции протеста.

Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9
© Getty Images / dia images

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

Акция протеста у здания полицейского управления Ватан в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9
© Getty Images / Chris McGrath

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

Пожарные машины проезжают через полицейское заграждение во время акции протеста протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу у здания столичного муниципалитета Стамбула

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Экрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала