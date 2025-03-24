Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана

Анкара опровергла данные о проникновении протестующих в резиденцию президента
Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.
Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.
На фото: полиция во время акции протеста.
На фото: полиция во время акции протеста.
Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".
Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.
На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.
На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.
Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.
Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.
Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.
Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.
На фото: полиция во время акции протеста.
Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.
На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.
Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.
Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.