https://ria.ru/20250324/aeroflot-2006934755.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг - РИА Новости, 24.03.2025

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:31:00+03:00

2025-03-24T13:31:00+03:00

2025-03-24T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно — по понедельникам. Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама стартовали 22 марта текущего года. Авиакомпания выполнила первый в своей истории полет из аэропорта Шереметьево в Нячанг с 100% коммерческой загрузкой. Ранее перевозчик анонсировал увеличение частоты полетов по этому направлению до трех раз в неделю. Вьетнам традиционно входит в число популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам прошлого года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" — российская авиакомпания, работает более 100 лет. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году авиакомпания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.

https://ria.ru/20250320/aeroflot-2006212691.html

https://ria.ru/20250319/aeroflot-2006024885.html

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москва, нячанг, аэрофлот