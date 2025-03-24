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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг - РИА Новости, 24.03.2025
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13:31 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/aeroflot-2006934755.html
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг - РИА Новости, 24.03.2025
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:31:00+03:00
2025-03-24T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно — по понедельникам. Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама стартовали 22 марта текущего года. Авиакомпания выполнила первый в своей истории полет из аэропорта Шереметьево в Нячанг с 100% коммерческой загрузкой. Ранее перевозчик анонсировал увеличение частоты полетов по этому направлению до трех раз в неделю. Вьетнам традиционно входит в число популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам прошлого года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" — российская авиакомпания, работает более 100 лет. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году авиакомпания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250320/aeroflot-2006212691.html
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москва, нячанг, аэрофлот
Москва, Нячанг, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг

© Getty Images / Andrea PistolesiПляж в городе Нячанг, Вьетнам
Пляж в городе Нячанг, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Getty Images / Andrea Pistolesi
Пляж в городе Нячанг, Вьетнам. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно — по понедельникам.
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Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама стартовали 22 марта текущего года. Авиакомпания выполнила первый в своей истории полет из аэропорта Шереметьево в Нячанг с 100% коммерческой загрузкой. Ранее перевозчик анонсировал увеличение частоты полетов по этому направлению до трех раз в неделю.
Вьетнам традиционно входит в число популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам прошлого года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания, работает более 100 лет. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году авиакомпания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
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МоскваНячангАэрофлот
 
 
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