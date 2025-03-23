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В Кремле напомнили о низкой стоимости слова Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 23.03.2025 (обновлено: 14:28 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006773022.html
В Кремле напомнили о низкой стоимости слова Зеленского
В Кремле напомнили о низкой стоимости слова Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле напомнили о низкой стоимости слова Зеленского
Цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:57:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.
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россия, курская область, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кремле напомнили о низкой стоимости слова Зеленского

Песков: мы видим, как развивается ситуация с ударами по энергоинфраструктуре

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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