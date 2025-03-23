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В ДТП с автобусом в Японии погиб водитель, 21 пассажир пострадал - РИА Новости, 23.03.2025
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05:22 23.03.2025 (обновлено: 05:29 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/yaponiya-2006738020.html
В ДТП с автобусом в Японии погиб водитель, 21 пассажир пострадал
В ДТП с автобусом в Японии погиб водитель, 21 пассажир пострадал - РИА Новости, 23.03.2025
В ДТП с автобусом в Японии погиб водитель, 21 пассажир пострадал
Автобус, выполнявший ночной рейс между японскими префектурами Вакаяма и Сайтама, слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель погиб, 21... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:22:00+03:00
2025-03-23T05:29:00+03:00
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ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. Автобус, выполнявший ночной рейс между японскими префектурами Вакаяма и Сайтама, слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель погиб, 21 пассажир получили травмы, передает телеканал NHK. ДТП произошло около 20.30 субботы (14.30 мск) на 42-м национальном шоссе в городе Михама префектуры Миэ. По данным полиции, рейсовый автобус, следовавший из города Нати-Кацура в префектуре Вакаяма в город Сайтама одноименной префектуры, пересек центральную разделительную линию и слетел с дороги в лес на обочине. На кадрах телеканала видно, что передняя левая часть автобуса сильно повреждена, разбито лобовое стекло, также есть повреждения корпуса. В результате столкновения водитель скончался. По данным компании-оператора Seibu Kanko Bus, водитель имел стаж более 20 лет и несколько раз уже ездил на данном маршруте. У него не было хронических заболеваний, которые могли бы стать причиной аварии, а на момент проверки состояния здоровья перед отправлением автобуса не было выявлено никаких отклонений. В момент аварии в автобусе находились 21 пассажир и два водителя, которые должны были сменяться во время маршрута. Второй водитель не пострадал, пассажиры получили различные травмы и были доставлены в больницу для осмотра. Причина ДТП устанавливается.
https://ria.ru/20250322/phuket-2006675505.html
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в мире, вакаяма (город), сайтама (город), миэ
В мире, Вакаяма (город), Сайтама (город), Миэ
В ДТП с автобусом в Японии погиб водитель, 21 пассажир пострадал

NHK: при столкновении автобуса с деревом погиб водитель, 21 пассажир пострадал

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
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ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. Автобус, выполнявший ночной рейс между японскими префектурами Вакаяма и Сайтама, слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель погиб, 21 пассажир получили травмы, передает телеканал NHK.
ДТП произошло около 20.30 субботы (14.30 мск) на 42-м национальном шоссе в городе Михама префектуры Миэ. По данным полиции, рейсовый автобус, следовавший из города Нати-Кацура в префектуре Вакаяма в город Сайтама одноименной префектуры, пересек центральную разделительную линию и слетел с дороги в лес на обочине.
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На кадрах телеканала видно, что передняя левая часть автобуса сильно повреждена, разбито лобовое стекло, также есть повреждения корпуса. В результате столкновения водитель скончался. По данным компании-оператора Seibu Kanko Bus, водитель имел стаж более 20 лет и несколько раз уже ездил на данном маршруте. У него не было хронических заболеваний, которые могли бы стать причиной аварии, а на момент проверки состояния здоровья перед отправлением автобуса не было выявлено никаких отклонений.
В момент аварии в автобусе находились 21 пассажир и два водителя, которые должны были сменяться во время маршрута. Второй водитель не пострадал, пассажиры получили различные травмы и были доставлены в больницу для осмотра.
Причина ДТП устанавливается.
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