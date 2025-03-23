https://ria.ru/20250323/vzyatka-2006742207.html

Экс-замглавы Брянской области вменяют не менее 21,5 миллиона рублей взятки

Экс-замглавы Брянской области вменяют не менее 21,5 миллиона рублей взятки - РИА Новости, 23.03.2025

Экс-замглавы Брянской области вменяют не менее 21,5 миллиона рублей взятки

Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки на сумму не менее 21,5 миллиона рублей за общее... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:55:00+03:00

2025-03-23T07:55:00+03:00

2025-03-23T07:55:00+03:00

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко вменяется получение взятки на сумму не менее 21,5 миллиона рублей за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В производстве ГСУ СК России находится уголовное дело, возбужденное 14 октября 2024 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту получения заместителем губернатора Брянской области Петроченко А.С. взятки в виде денег в особо крупном размере в общей сумме не менее 21 500 000 рублей от предпринимателя", - сказано в документах. Из документов следует, что денежные средства от предпринимателя предназначались за общее покровительство, выраженное в содействии заключении с подконтрольными взяткодателю организациями и государственными казенными учреждениями госконтрактов по приобретению технических средств фотовидеофиксации административных правонарушений, беспрепятственной приемки и оплаты данного технического оборудования. Экс-чиновника арестовали 16 октября 2024 года. Петроченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он был пойман с поличным. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Свою вину Петроченко не признает.

https://realty.ria.ru/20250131/epizody-1996648355.html

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происшествия, брянская область