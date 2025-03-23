https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006828102.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025

В Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в воскресенье вечером в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:57:00+03:00

2025-03-23T21:57:00+03:00

2025-03-23T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в воскресенье вечером в подконтрольной ВСУ части региона. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988077659.html

россия

киев

запорожская область

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россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская область