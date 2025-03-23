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В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в воскресенье вечером в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:57:00+03:00
2025-03-23T21:57:00+03:00
2025-03-23T21:57:00+03:00
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в воскресенье вечером в подконтрольной ВСУ части региона. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
В Запорожской области прогремели взрывы
Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области