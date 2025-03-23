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Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа

Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа

Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:27:00+03:00

2025-03-23T12:27:00+03:00

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политика

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале."Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде