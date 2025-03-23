https://ria.ru/20250323/videomost-2006763135.html
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа
Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:27:00+03:00
2025-03-23T12:27:00+03:00
2025-03-23T12:30:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717569_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c1526095e8701e23b56a2313e4fb8cc9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале."Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717569_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_92ef9193ffe3fc8da117f974e50a6c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа по видеомосту можно организовать мгновенно