Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 23.03.2025 (обновлено: 12:30 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/videomost-2006763135.html
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа
Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:27:00+03:00
2025-03-23T12:30:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717569_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c1526095e8701e23b56a2313e4fb8cc9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале."Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783717569_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_92ef9193ffe3fc8da117f974e50a6c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков рассказал, как быстро можно организовать видеомост Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа по видеомосту можно организовать мгновенно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
"Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала