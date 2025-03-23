https://ria.ru/20250323/uraza-bayram-1866604876.html

Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника

Ураза-байрам 2025: какого числа начинается праздник у мусульман, суть, история и традиции

Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника

Ураза-байрам – это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2025 году, когда он закончится, РИА Новости, 23.03.2025

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ураза-байрам – это день в Исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2025 году, когда он закончится, как его принято отмечать – в материале РИА Новости.Ураза-байрамВечером 28 февраля у мусульман начнется обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время говения, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан.Какого числа начинается праздник у мусульманМусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника каждый год меняется. В 2025 году Ураза-байрам наступит вечером 31 марта, а если совсем точно – в ночь с 30 на 31 марта. Когда заканчиваетсяПраздник Ураза-байрам длится от одного до трех дней, в зависимости от страны. При этом празднование и застолья могут продолжаться гораздо дольше. К примеру, если Ураза-байрам выпадает на начало или середину недели, то гуляния могут продлиться и до выходных.Суть и историяТрадиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. По легенде, именно он установил Ураза-байрам. На арабском языке название праздника звучит как "Ид-аль-Фитр", что в переводе на русский означает "праздник прекращения поста". В тюркских языках название получилось из персидского слова "руза" (в переводе на русский "пост") и "байрам" (в переводе на русский "праздник").Праздник распространялся вместе с мусульманской религией еще со времен Арабского халифата.Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.ТрадицииВо время Ураза-байрама верующие традиционно поздравляют друг друга со словами "Ид мубарак!", что в переводе на русский значит "Желаю тебе благословенного праздника!". Немаловажной традицией является милостыня – закят аль-фитр. Подавать можно как деньги, так и разнообразные продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть.Другой традиционной особенностью этого праздника являются богатые, заполненные различными традиционными блюдами столы. После строгого поста, когда верующие отказывались от еды и воды, в Ураза-байрам все запреты снимаются.Вечером хозяйки готовят праздничные блюда. А дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".Что делают и как правильно провести праздникГотовиться к празднику начинают заранее. За несколько дней до него мусульмане убираются в домах, при наличии собственного хозяйства наводят порядок на территории, моют скот и чистят хлева. В жилище покупают новые предметы интерьера: ковры, декор, подушки, посуду, скатерти и т.д. Некоторые даже обновляют мебель.Празднование Ураза-байрама начинается еще затемно. Согласно преданию, Мухаммед говорил, что эту ночь лучше провести за молитвами. И хоть это не является обязательным, некоторые верующие следуют словам пророка. Утром совершается коллективная праздничная молитва Ид-намаз, перед которой, еще до рассвета, люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду. После нее можно посетить кладбище: прибраться на могилах, вспомнить об усопших и помолиться за их упокой. Но главная часть Ураза-байрама начинается уже дома. На этот праздник принято собираться в большом кругу родных, соседей и друзей. К столу готовят самые разнообразные блюда, исключая запрещенные в Исламе продукты и алкоголь.Строгих указаний к тому, что именно готовить на праздничный стол нет. Преимущественно хозяйки подают баранину и традиционные блюда. Например, татары пекут балиш – это большой пирог с начинкой из мяса, лука и картофеля. Народы Средней Азии во главу застолья ставят плов, а в Саудовской Аравии обязательно подают восточные сладости.Что нельзя делатьВ Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки. Также нельзя ссориться, допускать плохие мысли и злословить.Что можно подарить на окончание поста Ураза-байрамПрезенты являются обязательным атрибутом праздника. Как правило, в качестве подарков выбираются Коран, религиозные предметы, посуда, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. Важно подобрать подарок таким образом, чтобы он не оскорблял религию и самого человека.Интересные фактыУраза-байрам во всех мусульманских странах считается выходных днем. В России такое решение принимается на уровне некоторых регионов, где традиционно исповедуют Ислам.Некоторые верующие мужчины перед Ураза-байрамом совершают итикаф. Это уединение в мечети на 10 дней, покидать которую можно только ради гигиенических процедур и приема пищи. Все это время мусульманин молится, читает священные писания и проводит духовные беседы. Считается, что итикаф помогает укрепить веру.Праздничная молитва Ид-намаз проводится не только в мечетях, но и на прилегающих к ним территориях и площадях.Особенное внимание в этот день уделяется маленьким детям. Для них организовывается множество развлечений, им дарят множество подарков. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.

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https://ria.ru/20250122/palomnichestvo-1995033530.html

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Алёна Пава

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