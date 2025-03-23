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Власти Турции опровергли сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула - РИА Новости, 23.03.2025
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01:27 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006729967.html
Власти Турции опровергли сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула
Власти Турции опровергли сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула - РИА Новости, 23.03.2025
Власти Турции опровергли сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра города... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:27:00+03:00
2025-03-23T01:27:00+03:00
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экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 мар- РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия в районе Чаглаян. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. "В некоторых социальных сетях появилось сообщение: "Въезд и выезд из Стамбула запрещен". Утверждение содержит манипуляцию", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Согласно этому документу, введенные ограничения касаются лишь отдельных лиц и транспортных средств. "Ограничение на въезд-выезд в город и из него является лишь мерой против отдельных лиц, групп и транспортных средств, которые могут принять участие в незаконных акциях протеста. Никаких ограничений на повседневную жизнь граждан, поездки в город или за его пределы не существует. Принятое решение ограничивается действиями, которые могут нарушить общественный порядок, и не имеет масштабов, которые повлияют на обычную жизнь. Не полагайтесь на необоснованные обвинения, направленные на манипулирование общественным мнением", - отметили в администрации президента. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006728939.html
https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html
https://ria.ru/20250322/protest-2006724328.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Власти Турции опровергли сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула

Администрация Эрдогана опровергла данные о запрете на въезд и выезд из Стамбула

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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АНКАРА, 23 мар- РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия в районе Чаглаян. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.
Протесты в Турции против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Полиция вытеснила сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле
01:06
"В некоторых социальных сетях появилось сообщение: "Въезд и выезд из Стамбула запрещен". Утверждение содержит манипуляцию", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Согласно этому документу, введенные ограничения касаются лишь отдельных лиц и транспортных средств.
"Ограничение на въезд-выезд в город и из него является лишь мерой против отдельных лиц, групп и транспортных средств, которые могут принять участие в незаконных акциях протеста. Никаких ограничений на повседневную жизнь граждан, поездки в город или за его пределы не существует. Принятое решение ограничивается действиями, которые могут нарушить общественный порядок, и не имеет масштабов, которые повлияют на обычную жизнь. Не полагайтесь на необоснованные обвинения, направленные на манипулирование общественным мнением", - отметили в администрации президента.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 21:10
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города
Вчера, 23:41
 
В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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