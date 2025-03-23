Власти Турции опровергли сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула
Администрация Эрдогана опровергла данные о запрете на въезд и выезд из Стамбула
Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар- РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия в районе Чаглаян. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.
"В некоторых социальных сетях появилось сообщение: "Въезд и выезд из Стамбула запрещен". Утверждение содержит манипуляцию", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Согласно этому документу, введенные ограничения касаются лишь отдельных лиц и транспортных средств.
"Ограничение на въезд-выезд в город и из него является лишь мерой против отдельных лиц, групп и транспортных средств, которые могут принять участие в незаконных акциях протеста. Никаких ограничений на повседневную жизнь граждан, поездки в город или за его пределы не существует. Принятое решение ограничивается действиями, которые могут нарушить общественный порядок, и не имеет масштабов, которые повлияют на обычную жизнь. Не полагайтесь на необоснованные обвинения, направленные на манипулирование общественным мнением", - отметили в администрации президента.
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
Вчера, 21:10
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.