https://ria.ru/20250323/trump-2006753197.html

Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным

Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным - РИА Новости, 23.03.2025

Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное". РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:42:00+03:00

2025-03-23T10:42:00+03:00

2025-03-23T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное". "У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал он, обсуждая урегулирование украинского конфликта. Президент США добавил, что "очень хорошо знает" Путина. Трамп также выразил удовлетворенность, что отношения между сторонами не ухудшились из-за звучавших в 2016 году обвинений в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы в США. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.Экспертная встреча Москвы и Вашингтона, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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