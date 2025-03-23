Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным
Трамп назвал свое общение с Путиным рациональным
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".
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"У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал он, обсуждая урегулирование украинского конфликта.
Президент США добавил, что "очень хорошо знает" Путина.
Трамп также выразил удовлетворенность, что отношения между сторонами не ухудшились из-за звучавших в 2016 году обвинений в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы в США.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
Экспертная встреча Москвы и Вашингтона, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.