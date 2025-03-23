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Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 23.03.2025 (обновлено: 12:10 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/trump-2006753197.html
Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным
Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным - РИА Новости, 23.03.2025
Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное". РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:42:00+03:00
2025-03-23T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное". "У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал он, обсуждая урегулирование украинского конфликта. Президент США добавил, что "очень хорошо знает" Путина. Трамп также выразил удовлетворенность, что отношения между сторонами не ухудшились из-за звучавших в 2016 году обвинений в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы в США. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.Экспертная встреча Москвы и Вашингтона, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным

Трамп назвал свое общение с Путиным рациональным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".
«
"У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал он, обсуждая урегулирование украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
Вчера, 08:00
Президент США добавил, что "очень хорошо знает" Путина.
Трамп также выразил удовлетворенность, что отношения между сторонами не ухудшились из-за звучавших в 2016 году обвинений в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы в США.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
Экспертная встреча Москвы и Вашингтона, как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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