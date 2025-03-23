https://ria.ru/20250323/tovary-2006727897.html

Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара

Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара - РИА Новости, 23.03.2025

Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара

Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T02:17:00+03:00

2025-03-23T02:17:00+03:00

2025-03-23T02:17:00+03:00

экономика

мария долгова

рэу имени г. в. плеханова

доллар

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.“Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет”, — констатировала она.Однако импортные продукты с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба и т.п) оперативно реагируют на валютные колебания. Цены на них могут вскоре немного снизиться.А вот непродовольственных товаров это коснется лишь спустя несколько месяцев — пока продаются те, что ввезены при прежнем курсе рубля. Только осенние коллекции одежды и обуви могут немного подешеветь, привела пример Долгова.Но и это не точно, ведь продавцам нужно возместить расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров, заключила она.

https://ria.ru/20250320/dollary-2006092858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, доллар