Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара
Доцент Долгова: падение доллара может повлиять на стоимость импортных продуктов
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
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“Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет”, — констатировала она.
Однако импортные продукты с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба и т.п) оперативно реагируют на валютные колебания. Цены на них могут вскоре немного снизиться.
А вот непродовольственных товаров это коснется лишь спустя несколько месяцев — пока продаются те, что ввезены при прежнем курсе рубля. Только осенние коллекции одежды и обуви могут немного подешеветь, привела пример Долгова.
Но и это не точно, ведь продавцам нужно возместить расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров, заключила она.
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