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Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара - РИА Новости, 23.03.2025
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02:17 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/tovary-2006727897.html
Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара
Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара - РИА Новости, 23.03.2025
Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара
Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T02:17:00+03:00
2025-03-23T02:17:00+03:00
экономика
мария долгова
рэу имени г. в. плеханова
доллар
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.“Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет”, — констатировала она.Однако импортные продукты с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба и т.п) оперативно реагируют на валютные колебания. Цены на них могут вскоре немного снизиться.А вот непродовольственных товаров это коснется лишь спустя несколько месяцев — пока продаются те, что ввезены при прежнем курсе рубля. Только осенние коллекции одежды и обуви могут немного подешеветь, привела пример Долгова.Но и это не точно, ведь продавцам нужно возместить расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров, заключила она.
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экономика, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, доллар
Экономика, Мария Долгова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Доллар
Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара

Доцент Долгова: падение доллара может повлиять на стоимость импортных продуктов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
«

“Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет”, — констатировала она.

Однако импортные продукты с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба и т.п) оперативно реагируют на валютные колебания. Цены на них могут вскоре немного снизиться.
А вот непродовольственных товаров это коснется лишь спустя несколько месяцев — пока продаются те, что ввезены при прежнем курсе рубля. Только осенние коллекции одежды и обуви могут немного подешеветь, привела пример Долгова.
Но и это не точно, ведь продавцам нужно возместить расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров, заключила она.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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20 марта, 02:17
 
ЭкономикаМария ДолговаРЭУ имени Г. В. ПлехановаДоллар
 
 
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