https://ria.ru/20250323/tekhnopolis-2006764204.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома

В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома - РИА Новости, 23.03.2025

В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома

Столичный производитель композитных изделий сможет расширить выпуск продукции благодаря установке двух высокотехнологичных станков с ЧПУ, сообщил министр... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:13:00+03:00

2025-03-23T13:13:00+03:00

2025-03-23T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Столичный производитель композитных изделий сможет расширить выпуск продукции благодаря установке двух высокотехнологичных станков с ЧПУ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Предприятие "НПО “Композит" специализируется на производстве композитных изделий для автомобильной промышленности. Компания создает высокотехнологичную инжиниринговую продукцию из современных легких сплавов и новых композитных материалов. Благодаря расширению станочного парка предприятие увеличит выпуск деталей и оснастки, необходимых для комплектации, в первую очередь, автомобилей и электрических транспортных средств", - привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Компания является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" и производит как мелкосерийные, так и крупносерийные партии продукции для автомобильной, беспилотной, авиационной, аэрокосмической, судостроительной и робототехнической промышленности. Новые металлообрабатывающие центры с ЧПУ позволяют с точностью до пяти микрон изготавливать сложные изделия, соответствующие международным стандартам. Среди высокотехнологичной продукции — формообразующие элементы оснастки лекальной формы, штамповая оснастка, пресс-формы для изготовления изделий и конечные товары."Приобретение современных станков позволяет компаниям производить товары высокого качества, которые пользуются спросом как у отечественных, так и у зарубежных предпринимателей", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

https://ria.ru/20250315/predpriyatiya-2005113589.html

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технологии, анатолий гарбузов, москва