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В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома - РИА Новости, 23.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/tekhnopolis-2006764204.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома
В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома - РИА Новости, 23.03.2025
В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома
Столичный производитель композитных изделий сможет расширить выпуск продукции благодаря установке двух высокотехнологичных станков с ЧПУ, сообщил министр... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:13:00+03:00
2025-03-23T13:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Столичный производитель композитных изделий сможет расширить выпуск продукции благодаря установке двух высокотехнологичных станков с ЧПУ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Предприятие "НПО “Композит" специализируется на производстве композитных изделий для автомобильной промышленности. Компания создает высокотехнологичную инжиниринговую продукцию из современных легких сплавов и новых композитных материалов. Благодаря расширению станочного парка предприятие увеличит выпуск деталей и оснастки, необходимых для комплектации, в первую очередь, автомобилей и электрических транспортных средств", - привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Компания является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" и производит как мелкосерийные, так и крупносерийные партии продукции для автомобильной, беспилотной, авиационной, аэрокосмической, судостроительной и робототехнической промышленности. Новые металлообрабатывающие центры с ЧПУ позволяют с точностью до пяти микрон изготавливать сложные изделия, соответствующие международным стандартам. Среди высокотехнологичной продукции — формообразующие элементы оснастки лекальной формы, штамповая оснастка, пресс-формы для изготовления изделий и конечные товары."Приобретение современных станков позволяет компаниям производить товары высокого качества, которые пользуются спросом как у отечественных, так и у зарубежных предпринимателей", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.
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технологии, анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Анатолий Гарбузов, Москва
В ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск комплектующих для автопрома

Московский производитель композитных изделий установил новые станки с ЧПУ

© Фото : пресс-служба ДИПППредприятие "НПО “Композит" установил новые станки с ЧПУ
Предприятие НПО “Композит установил новые станки с ЧПУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Предприятие "НПО “Композит" установил новые станки с ЧПУ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Столичный производитель композитных изделий сможет расширить выпуск продукции благодаря установке двух высокотехнологичных станков с ЧПУ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Предприятие "НПО “Композит" специализируется на производстве композитных изделий для автомобильной промышленности. Компания создает высокотехнологичную инжиниринговую продукцию из современных легких сплавов и новых композитных материалов. Благодаря расширению станочного парка предприятие увеличит выпуск деталей и оснастки, необходимых для комплектации, в первую очередь, автомобилей и электрических транспортных средств", - привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.
Компания является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" и производит как мелкосерийные, так и крупносерийные партии продукции для автомобильной, беспилотной, авиационной, аэрокосмической, судостроительной и робототехнической промышленности. Новые металлообрабатывающие центры с ЧПУ позволяют с точностью до пяти микрон изготавливать сложные изделия, соответствующие международным стандартам. Среди высокотехнологичной продукции — формообразующие элементы оснастки лекальной формы, штамповая оснастка, пресс-формы для изготовления изделий и конечные товары.
"Приобретение современных станков позволяет компаниям производить товары высокого качества, которые пользуются спросом как у отечественных, так и у зарубежных предпринимателей", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.
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