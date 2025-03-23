https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006786793.html
Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ
Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры удара БПЛА по эвакуируемой из Курской области иностранной технике ВСУ. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:33:00+03:00
2025-03-23T15:33:00+03:00
2025-03-23T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры удара БПЛА по эвакуируемой из Курской области иностранной технике ВСУ. Уточняется, что удар наносился беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" по бронетехнике и личному составу ВСУ в районе населенного пункта Угроеды Сумской области. "В результате ударов уничтожена спешно эвакуируемая из приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия", - говорится в сообщении.
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Уничтожение беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" бронетехники ВСУ в Сумской области
Уничтожение беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" бронетехники ВСУ в Сумской области
2025-03-23T15:33
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ
МО РФ показало видео удара БПЛА по эвакуируемой из Курской области технике ВСУ