https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006786793.html

Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ

Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

Минобороны показало кадры удара БПЛА по иностранной технике ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры удара БПЛА по эвакуируемой из Курской области иностранной технике ВСУ. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:33:00+03:00

2025-03-23T15:33:00+03:00

2025-03-23T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры удара БПЛА по эвакуируемой из Курской области иностранной технике ВСУ. Уточняется, что удар наносился беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" по бронетехнике и личному составу ВСУ в районе населенного пункта Угроеды Сумской области. "В результате ударов уничтожена спешно эвакуируемая из приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия", - говорится в сообщении.

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Уничтожение беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" бронетехники ВСУ в Сумской области Уничтожение беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" бронетехники ВСУ в Сумской области 2025-03-23T15:33 true PT1M27S

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Ольга Фомченкова

курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность