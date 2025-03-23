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WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений - РИА Новости, 23.03.2025
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19:58 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ssha-2006815757.html
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений - РИА Новости, 23.03.2025
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений
Европейские политики опасаются, что Соединенные Штаты могут прекратить обслуживание своих вооружений в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:58:00+03:00
2025-03-23T19:58:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейские политики опасаются, что Соединенные Штаты могут прекратить обслуживание своих вооружений в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники. Газета отмечает, что использование и обслуживание ряда систем и вооружений, согласно правилам, должно производиться гражданами США, что беспокоит европейских политиков. Кроме того, некоторые ограничения могут накладываться и на европейское оружие, произведенное с использованием американских компонентов. "Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку - и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости", - приводит слова европейского чиновника Washington Post. В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений

WP: европейцы опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейские политики опасаются, что Соединенные Штаты могут прекратить обслуживание своих вооружений в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что использование и обслуживание ряда систем и вооружений, согласно правилам, должно производиться гражданами США, что беспокоит европейских политиков. Кроме того, некоторые ограничения могут накладываться и на европейское оружие, произведенное с использованием американских компонентов.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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"Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку - и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости", - приводит слова европейского чиновника Washington Post.
В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетНАТОЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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