https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006765790.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 23.03.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:51:00+03:00

2025-03-23T12:51:00+03:00

2025-03-23T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. "Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность