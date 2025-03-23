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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006765790.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:51:00+03:00
2025-03-23T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. "Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских боевиков за сутки

МО РФ: "Днепр" уничтожил до 70 украинских боевиков и 2 станции РЭБ за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета ВС РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета ВС РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Военнослужащие артиллерийского расчета ВС РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
"Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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