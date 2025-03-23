https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006765620.html

ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ

ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ

Армейская авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цеха их... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:48:00+03:00

2025-03-23T12:48:00+03:00

2025-03-23T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цеха их производства и места их хранения, средства ПВО сбили 224 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах",- говорится в сообщении. Уточняется, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)