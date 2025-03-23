https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006765620.html
ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ
ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ
Армейская авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цеха их... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:48:00+03:00
2025-03-23T12:48:00+03:00
2025-03-23T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цеха их производства и места их хранения, средства ПВО сбили 224 беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах",- говорится в сообщении. Уточняется, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру ВСУ
ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ и сбили 224 БПЛА за сутки