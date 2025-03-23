https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006762028.html

ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

"Южная" группировка войск ВС РФ нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили более 360... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:16:00+03:00

2025-03-23T12:16:00+03:00

2025-03-23T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили более 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады специального назначения и бригады терробороны в районах населенных пунктов Тарасовка, Марково, Новая Полтавка, Александрополь, Щербиновка, Дружба, Васюковка, Миньковка, Григоровка и Часова Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф