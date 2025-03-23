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ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
"Южная" группировка войск ВС РФ нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили более 360... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:16:00+03:00
2025-03-23T12:16:00+03:00
2025-03-23T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили более 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады специального назначения и бригады терробороны в районах населенных пунктов Тарасовка, Марково, Новая Полтавка, Александрополь, Щербиновка, Дружба, Васюковка, Миньковка, Григоровка и Часова Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, донецкая народная республика, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 360 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 360 боевиков и танк в зоне действий "Юга" за сутки