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ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:13:00+03:00
2025-03-23T12:13:00+03:00
2025-03-23T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 60 боевиков и танк в зоне действия "Севера" за сутки