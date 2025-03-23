https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006761767.html

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:13:00+03:00

2025-03-23T12:13:00+03:00

2025-03-23T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность