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Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости, 23.03.2025
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12:04 23.03.2025 (обновлено: 13:15 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006760891.html
Российские войска освободили Срибное в ДНР
Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости, 23.03.2025
Российские войска освободили Срибное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Подразделения "Центра" также поразили формирования трех механизированных, одной егерской и четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах Миролюбовки, Зверево, Троицкого, Красноармейска, Котлино, Новопавловки, Удачного и Новосергеевки в ДНР.Противник потерял:
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Срибное в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Срибное в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Срибное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Срибное в ДНР
Подразделения "Центра" также поразили формирования трех механизированных, одной егерской и четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах Миролюбовки, Зверево, Троицкого, Красноармейска, Котлино, Новопавловки, Удачного и Новосергеевки в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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