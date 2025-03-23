https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006760891.html

Российские войска освободили Срибное в ДНР

Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости, 23.03.2025

Российские войска освободили Срибное в ДНР

Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:04:00+03:00

2025-03-23T12:04:00+03:00

2025-03-23T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Подразделения "Центра" также поразили формирования трех механизированных, одной егерской и четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах Миролюбовки, Зверево, Троицкого, Красноармейска, Котлино, Новопавловки, Удачного и Новосергеевки в ДНР.Противник потерял:

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность