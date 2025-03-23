Российские войска освободили Срибное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Срибное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Срибное в ДНР
Подразделения "Центра" также поразили формирования трех механизированных, одной егерской и четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах Миролюбовки, Зверево, Троицкого, Красноармейска, Котлино, Новопавловки, Удачного и Новосергеевки в ДНР.
Противник потерял:
- свыше 500 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- семь автомобилей;
- два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровую САУ Caesar производства Франции.
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