https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006259830.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:59:00+03:00

2025-03-23T14:59:00+03:00

2025-03-23T15:00:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

донецкая народная республика

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Срибное в ДНР. Кроме того, поражены 138 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цеха их производства и места хранения. Средства ПВО сбили 224 дрона, десять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены четыре контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 190 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 659 самолетов, 283 вертолета, 48 085 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 450 танков и других бронемашин, 1530 реактивных систем залпового огня, 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 282 единицы автомобильной техники.

украина

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия