https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html

В Ставрополе задержали подростков подозреваемых в поджоге здания

В Ставрополе задержали подростков подозреваемых в поджоге здания - РИА Новости, 23.03.2025

В Ставрополе задержали подростков подозреваемых в поджоге здания

СК задержал группу подростков, подозреваемых в поджоге здания Союза ветеранов боевых действий в Ставрополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:38:00+03:00

2025-03-23T07:38:00+03:00

2025-03-23T07:38:00+03:00

ставрополь

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК , 21 мар - РИА Новости. СК задержал группу подростков, подозреваемых в поджоге здания Союза ветеранов боевых действий в Ставрополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба краевого СУ СК. В субботу глава города Ставрополь Иван Ульянченко сообщил, что краевой союз ветеранов горел ночью на Ставрополье, предположительно, это был поджог, пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 25 человек. Прокуратура организовала проверку. "В Ставропольском крае по подозрению в покушении на террористический акт задержаны подростки. Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору")", – говорится в сообщении. По данным СК, подозреваемые подростки совершили поджог с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Предварительно установлено, что они искали в интернете подработку и согласились поджечь здание за денежное вознаграждение. При этом они отправили "куратору" видео горящего здания, но обещанное денежное вознаграждение так и не получили. В СК отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе отрабатывается версия про "украинский след".

https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html

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ставрополь, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия